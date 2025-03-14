Ankara Su Kesintisi: Sular Ne Zaman Gelecek?

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

Ankara’da su kesintisi ile ilgili bilgiler gündemde. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 14 Mart tarihinde su kesintisi yaşayacak ilçeleri kamuoyuna duyurdu. Vatandaşlar, “ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. İşte, 14 Mart tarihindeki su kesintisinin saatleri hakkında detaylar.

ARIZA VE TAMİR TARİHLERİ

Kesinti 14 Mart 2025 tarihinde saat 21:00’da başlayacak ve tamir işlemleri 14 Mart 2025 tarihinde saat 23:55’te sona erecek. Bu nedenle suyun ne zaman geleceği merak ediliyor.

ETKİLENEN YERLER

Su kesintisi Pursaklar ilçesi Saray Gümüşoluk Mahallesi’nin çeşitli sokaklarında içme suyu şebeke hattındaki bir arıza nedeniyle gerçekleşiyor. ASKİ, bu durumdan dolayı yaşanan rahatsızlıktan ötürü özür diledi.