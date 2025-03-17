Ankara Su Kesintisi Tarih ve Saatleri

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 17 Mart günü Ankara’da su kesintisi gerçekleşecek olan ilçeleri açıkladı. Su kesintileri nedeniyle meydana gelecek sorunlara dair detaylar şöyle.

ETKİLENEN İLÇELER VE TARİHLER

18 Mart 2025 tarihinde, 09:00’da başlayacak olan su kesintisi, Etimesgut İlçesi Şehit Ali Mahallesi 3535 Sokak’ta içme suyu hattının mevcut hatla bağlantı çalışması yapılacağı için gerçekleşecek. Bu süre zarfında etkilenecek yerler arasında Bilgisayarcılar Sitesi yer alıyor. Plana göre, su akışı 15:00’te yeniden sağlanacak.

Aynı gün, 18 Mart 2025 tarihinde, 07:00 ile 17:00 saatleri arasında yaşanacak diğer bir kesinti Sincan İlçesi Tandoğan Mahallesi Siyah Lale Caddesi’nde yapılacak hat deplase çalışmaları nedeniyle meydana gelecek. Bu süre zarfında Tandoğan Mahallesi’nin tamamı su kesintisinden etkileniyor.

Bu rahatsızlıktan dolayı ASKİ, vatandaşlardan sabır ve anlayış bekliyor. Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altında detaylara ulaşmak mümkün.