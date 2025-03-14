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Ankara Su Kesintisi Tarih ve Saatleri

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ OLACAK BÖLGELER AÇIKLANDI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 14 Mart tarihinde Ankara’da su kesintisi uygulanacak bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar için önemli olan bu bilgiler, ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden de erişilebilir durumda.

HACIRECEP MAHALLESİ SU KESİNTİSİ DETAYLARI

Arıza Tarihi: 14.03.2025 12:50:00
Tamir Tarihi: 14.03.2025 18:00:00
Bu kesinti, Hacırecep Mahallesi Ankara Caddesi’nde 90’lık PVC içme suyu dağıtım hattındaki arıza nedeniyle gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenen mahalleler arasında Ayaş Camiatik, Dervişimam, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin, Hacımemi ve Ferahfaki yer alıyor.

PURSAKLAR İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arıza Tarihi: 14.03.2025 21:00:00
Tamir Tarihi: 14.03.2025 23:00:00
Pursaklar İlçesi Saray Gümüşoluk Mahallesi’nde muhtelif sokaklarda içme suyu şebeke hattındaki arıza sebebiyle su kesintisi yapılacak. ASKİ, bu süreçte verdiği rahatsızlıktan dolayı özür diledi. Mahalle sakinlerinin bilgi sahibi olmaları için bu detayların kaydedilmesi önemli.

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