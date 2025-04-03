Ankara Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Açıklandı

ANKARA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 3 Nisan tarihinde Ankara’da yaşanacak su kesintilerinin detaylarını açıkladı. Kesintilerin hangi saatlerde olacağı göz önünde bulundurulmalı.

KALECİK İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025, 15:00

Tamir Tarihi: 2.04.2025, 23:55

Detay: Kalecik Alibeyli Mahallesi’nde meydana gelen su kesintisi, içme suyu arıtma motorlarındaki arızalardan kaynaklanıyor. Bu nedenle, bölgede susuzluk ve basınç problemleri yaşanacak. Genel Müdürlüğe bağlı Arıtma birimi ile arıza bildirimi yapılmış olup, belirtilen zamanda müdahale gerçekleştirilecek. “Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür diler, iyi günler dileriz.” Bu durumdan etkilenen yer, Alibeyli Mahallesi’nin bir kısmı.

Güncel Ankara su kesintileri hakkında bilgi almak isteyenler, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden kendi ilçeleriyle ilgili bilgilere ulaşabilir.