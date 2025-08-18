Ankara Su Kesintisi Yayınlandı!

ANKARA’DAKİ SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 18 Ağustos’ta su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin detayları ve kesintilerin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden, bölgedeki kesintilere dair güncel bilgilere ulaşmak mümkün.

GÖLBAŞI İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Gölbaşı ilçesinde 18 Ağustos 2025 saat 09:30’da başlayacak su kesintisi, tamir işlemlerinin 17:00’da tamamlanması planlanıyor. “Gölbaşı ilçesi Emirler Mahallesi Sermeler mevkiinde Ø 200 PE içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır.” Bu kesintiden etkilenen yerler; Emirler Mahallesi olarak belirtildi.

KAHRAMANKAZAN İÇMESUYU ARITMA TESİSİNDE YAŞANAN SORUN

Kahramankazan’da 18 Ağustos 2025 saat 10:00’da başlayacak ve 17:00’da sonlanması beklenen kesinti, içmesuyu arıtma tesisinde yaşanan yoğun kullanımdan kaynaklandığı duyuruldu. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.” Kesintiden etkilenen yerler arasında Saray Mahallesi ve Saraykent Sanayi Sitesi HAB Bölgesi bulunuyor.

ÇUBUK VE GÖLBAŞI’NDAN GELEN BİLGİLER

Çubuk ilçesinde, 18 Ağustos 2025 saat 15:00’te başlayacak ve 17:30’da tamamlanması beklenen su kesintisi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen arızadan dolayı gerçekleşiyor. “200’lük hatta bağlı vanalar kapatılmıştır.” Bu kesintiden etkilenen yerler arasında Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve çevresi yer alıyor.

Gölbaşı’nda, 18 Ağustos 2025 saat 15:30’da başlanacak ve 19:00’da bitecek olan bir başka kesinti daha var. “Gölbaşı ilçesi Kızılcaşar Mahallesi 1150. Sokak Ø 150 ductil içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılacaktır.” Kızılcaşar Mahallesi’nin bir kısmı bu kesintiden etkileniyor.

ÇANKAYA VE POLATLI’DA SU KESİNTİLERİ

Çankaya’da 18 Ağustos 2025 saat 15:20’de başlayacak kesinti 19:00’da sona ermesi planlanıyor. “Yakupabdal Mahallesi Kümeevleri, 110’luk içme suyu hattı arızası sebebiyle plansız su kesintisi yapılmıştır.” Etkilenen yerler arasında Yakupabdal Mahallesi alt kotları yer alıyor.

Polatlı ilçesinde de iki ayrı su kesintisi yaşanacak. İlk kesinti, 18 Ağustos 2025 saat 16:10’da başlayacak ve 20:00’de sona erecek. “Zafer Mahallesi Başak Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.” Ayrıca, Polatlı’da bir diğer kesinti de 16:00’da başlayacak ve yine 20:00’de bitecek. “Şehitlik Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım şebeke hattında 3. şahıslardan kaynaklı meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.” Bu kesintiden etkilenen yerler; Şehitlik Mahallesi’nin bir bölümü ve Gazi Mahallesi’nin bir bölümü olarak ifade edildi.