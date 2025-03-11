Ankara Su Kesintisi Yerleri Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK BÖLGELER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 11 Mart günü şehirde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintilerinin detayları ve saatleri hakkında bilgi almak isteyenler, ASKİ’nin internet sitesi üzerinden ilgili ilçenin başlığı altındaki bilgilere ulaşabilir.

ARIZALARDAN ETKİLENEN BÖLGELER

Arıza Tarihi: 11.03.2025 09:00

Tamir Tarihi: 11.03.2025 20:00

Detay: Yenimahalle ilçesinde, Susuz Mahallesi’nde bulunan Susuz depo manevra odasında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Tesisler Dairesi Başkanlığı tarafından onarım çalışmasına başlanmış olup, “sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Susuz Köy, Dempas Sanayi.

Arıza Tarihi: 11.03.2025 16:00

Tamir Tarihi: 11.03.2025 18:00

Detay: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Karapınar Mevki Sokak’ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi Karapınar Mevki Sokak ve civarı.

PLANLI SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Arıza Tarihi: 12.03.2025 09:00

Tamir Tarihi: 12.03.2025 16:00

Detay: Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi Fabrika Caddesi’nde bulunan içme suyu hattı ile 1450 sokakta bulunan içme suyu hattının birbirine bağlantıları yapılacağından planlı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Etiler Mahallesi geneli.