Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Kesintileri Duyurdu

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ AÇIKLANDI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 2 Eylül tarihinde başkentte su kesintisi yaşanacak olan ilçeleri duyurdu. Suların ne zaman ve saat kaçta geri geleceğiyle ilgili merak edilen bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Güncel su kesintileri hakkında bilgi sahibi olmak için ASKİ’nin internet sitesi üzerinden bulunan ilçenizin başlığı altındaki detaylara göz atabilirsiniz. ASKİ tarafından yayımlanan bilgilere göre;

YENİMAHALLE’DE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 23:55:00

Detay: Kesikköprü Hamsu İletim Hattında ani bir arıza nedeniyle İvedik Temiz Su Arıtma Depo seviyesi düşmüş durumda. Şehir içindeki ana isale hatlarında yeterli su bulunmadığı için su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanacak. Etkilenen alanlar ise Memlik Mahallesi’nin tamamı, Güneykent, Bahçelievler, Yapı Kooperatifi, Dervişler Sitesi, 3602. Cadde ve Yakacık Mahallesi’nin çeşitli sokakları ile Kale Tepe, Gültepe, Güzelyaka ve Ergenekon mahalleleri ile Pamuklar Mahallesi’nin alt kodları oluyor.

GÖLBAŞI’NA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2025 22:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 06:00:00

Detay: Gölbaşı ilçesi, Hacılar Mahallesi’nde Hacılar Bulvarı ve 492. Cadde köşesindeki su hattındaki branşman bağlantısı sebebiyle planlı bir su kesintisi gerçekleştirilecek. Etkilenecek bölgeler arasında Hacılar, Hacı Hasan, Hacı Muratlı, Ballıkpınar, Yavrukcuk, Topaklı, Oyaca, Gökçehöyük, İkizce ve Karşıyaka mahallelerinin bir kısmı yer alıyor.

KEÇİÖREN İÇİN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:00:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 08:55:00

Detay: Kesikköprü Hamsu İletim Hattındaki ani bir arıza nedeniyle İvedik Temiz Su Arıtma depo seviyesi düşüklüğü oluşmuş ve bununla beraber şehir içi ana isale hatlarında sıkıntı yaşanıyor. Etkilenecek yerler arasında Keçiören, Sincan, Saraycık, Fatih Mahallesi’nin üst kotları bulunuyor. Ayrıca Etimesgut Bölgesi, TOKİ, Turkuaz ve Yapracık Mahallesi’nde de basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanıyor.

ETİMESGUT’TA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 31.08.2025 17:45:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 23:55:00

Detay: Kesik Köprü ana iletim hattında oluşan arıza sebebiyle plansız olarak su kesintisi uygulanıyor. Etkilenen bölgeler Atayurt, Şehit Ali, Aşağı Yurtçu ve Yukarı Yurtçu mahallelerinin tamamını içeriyor.

ALTINDAĞ’DA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2025 12:30:00

Tamir Tarihi: 1.09.2025 17:00:00

Detay: Gültepe Mahallesi, 2059. Sokak’taki içme suyu hattında meydana gelen arızadan dolayı plansız su kesintisi yaşanıyor. Etkilenen kısım Gültepe Mahallesi (TOKİ Blokları) olarak belirlenmiş.

BEYPAZARI’NDA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 2.09.2025 08:00:00

Detay: Aşırı sulama ve kuraklık dolayısıyla kuyulardaki debi sorunu devam ediyor. Su tüketimini ölçülü yapmanız önemlidir. Su kaynaklarının sınırlı olmasından ötürü, depo seviyelerindeki düşüş nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Buna yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Etkilenen yerler Beypazarı ilçesi, İstiklal, Gazipaşa, Hacıkara, Başağaç, Kurtuluş, Beytepe, Cumhuriyet, Yeşilağaç, Fasıl, Zafer ve Ayvaşık Mahalleleri’nin kısımlarını kapsıyor.

Yapılan bu açıklamalarla birlikte, su kesintisine maruz kalan vatandaşların daha dikkatli ve planlı su kullanmaları gerektiği hatırlatılıyor.