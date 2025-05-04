(ANKARA) – TARSİM Uygulaması Genişletilmeli, Üreticiler Korunmalı

ZİRAİ DON AFETİNİN ETKİLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, zirai don afetinin yol açtığı tahribat üzerine önemli açıklamalarda bulundu. “Böyle bir afet karşısında devletimizin üreticimize sahip çıkması gerekiyor” diyen Bayraktar, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde etkilediği ceviz ve antep fıstığı bahçeleri hakkında bilgiler verdi. Oda başkanları aracılığıyla yürütülen çalışmalarda, 65 ilde meyve bahçelerinin don felaketinden büyük zarar gördüğünü dile getirdi. Son 30 yılın en düşük ısı değerlerine ulaşıldığını, eksi 15-20 derecelerin görüldüğünü belirten Bayraktar, “Buna bağların, meyve bahçelerinin, ürünlerimizin dayanması mümkün değildi” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ürünlerin zarar gördüğünü vurguladı.

ZARAR GÖREN ÜRÜNLERİN ORANI

Bayraktar, “Kayısı, kiraz, ceviz, Antep fıstığı, badem, elma, üzüm bahçelerimiz zarar görmüş” ifadeleri ile özellikle Kahramanmaraş’ta zarar oranlarının yüzde 100 seviyelerine ulaştığını belirtti. Dolu olaylarının da üreticileri etkilediğine dikkat çeken Bayraktar, “Afetler devam ediyor, akşam da burada dolu olayı ile karşı karşıya kaldı üreticilerimiz” diyerek yaşanan sıkıntıları ifade etti. Mevsim kaymalarının bitkisel üretim üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını belirten Bayraktar, kışın kurak geçtiğini ve nisan ayında beklenen yağışların ardından kar yağışının geldiğini de dile getirdi. 10 Nisan’da 3 gün süren don olayının bahçelerde büyük zarara sebep olduğunu aktardı.

Kahramanmaraş dışında Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin ve Kilis gibi illerde de zararların olduğunu belirten Bayraktar, üreticilerin devlet desteği beklediklerini ifade etti. “Tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşıyoruz, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, devleti yanında görmek istiyor” diye konuştu. Bayraktar, tarım bakanlığının zarar gören üreticiler için çalışmalara başladığını ve maliyetler üzerinden destek verileceğini aktardı. Ancak bu yıl üreticilerin para kazanamayacak olmasının sıkıntı yarattığını ifade etti.

BORÇ YAPILANDIRMALARI TALEP EDİLİYOR

Üreticilerin borçlarını ödeyemeyecek duruma geldiğinden bahseden Bayraktar, “Borç yapılandırma talebine karşılık verilmesi lazım” dedi. Üreticilerin, kamu bankalarına olan borçlarının faizsiz yapılandırılmasını istediğini belirten Bayraktar, “Üretimden kopmak istemiyoruz, bahçelerimizi imar etmek istiyoruz” taleplerinin önemine dikkat çekti. TARSİM kapsamının genişletilmesi gerektiğini ifade eden Bayraktar, “Üreticilerin TARSİM ile ilgili şikayetlerini dikkate alarak, adil bir şekilde zararların tazmin edilmesini istiyorlar” dedi. TARSİM’in güvenilirliğinin artırılması, üreticilerin ihtiyaç duyduğu desteği sağlaması açısından kritik bir husus.

SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ VE DESTEKLER

Bayraktar, SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısının 2021’de 1 milyonken, 2024’te 411 bine düştüğünü belirtti. Çiftçilerin sosyal güvenlik primleri yüksek olduğundan şikayetçi olduklarını ifade eden Bayraktar, devlet desteğinin artırılması gerektiğini vurguladı. Genç çiftçileri tarımda tutmak konusunun da önemli olduğunu belirten Bayraktar, “18-32 yaş arasındaki gençlerin çiftçilere oranı yüzde 5’e kadar düştü” dedi. Gençlerin tarımda kalmalarını sağlamak için sosyal güvenlik primlerinin devlet tarafından karşılanması gerektiği ifade edildi.

GELECEKTEKİ SU SORUNLARI

Kuraklık sorununa da değinen Bayraktar, 2030’dan sonra Türkiye’nin su fakiri bir ülke olacağını belirtti. Kişi başına düşen su miktarının bin metreküpün altına düşmesinin endişe verici olduğunu, çiftçilerin sulama maliyetlerinin artacağını aktardı. Sulama ücretlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bu konuları ilgili bakanlıklarla paylaştıklarını söyledi.