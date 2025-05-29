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(ANKARA) – TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2 Haziran’da Ziyaret Gerçekleştirecek

TBMM BAŞKANININ ZİYARETİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ı 2 Haziran Pazartesi günü Meclis’te ziyaret ediyor. TBMM Başkanı, ayrıca DEM Parti’nin Meclis Grubunu da ziyaret edecek.

GÖRÜŞMEDE KATILIMCILAR

Kurtulmuş’u, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile birlikte Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli karşılayacak. Ziyaret sırasında, sürece dair devam eden tartışmalar, Meclis’e düşen görev ve sorumluluklar ile ilgili komisyon gündemine dair konuların ele alınması bekleniyor.

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