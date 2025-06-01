(Ankara) – Tbmm Başkanı Numan Kurtulmuş, Yarın Dem Parti İle Görüşecek

TBMM BAŞKANI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİYOR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yarın DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelecek. Yeni infaz düzenlemelerini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Genel Kurul gündemine gelmesinden önce Kurtulmuş, partilere yönelik yaptığı ziyaretlere devam ediyor.

GÖRÜŞME SAATİ VE YERİ

Kurtulmuş, yarın saat 10.30’da, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Meclis grubunda buluşacak. Bu görüşme, yeni düzenleme üzerine fikir alışverişi ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleşiyor.