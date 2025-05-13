(ANKARA) – Ticaret Bakanı, PKK Fesih Açıklaması Yaptı

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK’NIN FESİH KARARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü PKK’nın fesih kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Devlet aklı ve milli birlik şuuruyla yürütülen bu süreç, ülkemize kalıcı güven ve huzur ortamı kazandırdı” ifadelerini kullandı. Bolat, kamuoyuna ilettiği mesajında, enerjilerini çatışmalara değil, üretim, ihracat, yatırım ve istihdama yönlendireceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR

Bakan Bolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliği ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi duruşuyla ortaya konan irade, ‘Terörsüz Türkiye’ idealini gerçeğe dönüştürdü” diyerek iki liderin katkılarına vurgu yaptı. Bu süreç içinde Cumhur İttifakı’nın yönetiminin, milletin dayanışmasını pekiştirdiğini söyledi.

TİCARET BAKANLIĞI’NIN HEDEFLERİ

Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni pazarlar açmayı, küresel tedarik zincirlerindeki konumlarını güçlendirmeyi ve kalkınma hamlelerini hızlandırmayı hedeflediklerini anlattı. Ayrıca, şehitleri rahmetle anarken, kahraman gazilere minnet duygularını dile getirip, barışın sunduğu fırsatları milletin refahı için en etkili şekilde kullanacaklarını vurguladı.