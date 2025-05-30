(ANKARA) – Tıp Fakültesi Hastanesi Hekimleri, Şiddeti Protesto Ettiler. Sağlıkta Şiddet Artıyor, Mücadele Başlatılmalı. Bizler Hekimlerin Güvenliğini Talep Ediyoruz

PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hekimleri ve Türk Tabipleri Birliği üyeleri, Cebeci Hastanesi’nde bir doktorun hasta yakını tarafından darp edilmesini protesto ediyor. Yapılan açıklamada, “Yarının hekimleri olarak, yarınlarımıza yönelik ciddi bir tehdit altındayız. Kimi zaman bir sözle, kimi zaman bir bakışla, kimi zaman doğrudan saldırıyla yüz yüze kalıyoruz. Bu tablo kabul edilemez. Sağlıkta şiddetin her geçen gün arttığı ülkemizde, artık gerçek bir mücadele başlatmanın zamanı gelmiştir” deniliyor.

OLAYIN AYNI YERİNDE UYGULANAN ŞİDDET YETKİSİZLİĞİ

27 Mayıs’ta Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde yaşanan olayda, triaj görevini yapan bir intörn doktor, hasta yakını tarafından hem sözlü hem de fiziksel şiddete maruz kaldı. Gerçekleşen bu olaya duyulan tepki, yürüyüşle gösterildi. Yürüyüş, olayın yaşandığı Çocuk Kliniği önünden başlayarak Başhekimlik’te sona erdi. Yapılan açıklamada, “Bu yaşanan doktora şiddet olayı ilk değildir ve korkarız ki son olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

GÜVENLİK RİSKİ VURGUSU

Açıklamanın devamında, “Olay sırasında güvenlik görevlilerinin yetersiz müdahalesi, bu durumu daha da zorlaştırmıştır. Saldırganın, hasta yakını tarafından ödüllendirilircesine hızlı bir şekilde işlemlere alınması, birçok sağlık çalışanını olumsuz etkilemiştir” denildi. Ayrıca, doktorların karşılaştığı bu tür olayların, hasta yakınlarında örnek teşkil eden bir şiddet algısı yarattığına dikkat çekildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ

Protestoda sağlık çalışanları, Hekimler, hemşireler, sağlık çalışanları can güvenliğinin sağlanabilmesi için daha etkin yasal düzenlemelerin yapılmasını istediklerini vurguladı. Ayrıca, sağlık alanında şiddeti teşvik eden ya da görmezden gelen tutumlar için yaptırımlar uygulanması gerektiği belirtildi. Gelecekte hekim olacak gençlerin, güvenli bir eğitim ortamında yetişmesi için gereken önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi.

DAYANIŞMA VE MÜCADELE ÇAĞRISI

Açıklamanın sonunda, “Bizler, sağlık hizmetinin kutsallığını bilen, bu mesleğe gönül vermiş genç hekim adaylarıyız. Ancak hiçbir ideal, şiddet ortamında filizlenemez. Huzurlu, güvenli ve saygıya dayalı bir sağlık sistemi için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” çağrısı yaparak, sağlık emekçileri ve tüm tarafları dayanışmaya davet ettiler.