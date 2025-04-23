TKP GENEL SEKRETERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, toplumda iki önemli kesimin en fazla sahipsiz kaldığını belirtti. “Biri yoksul cumhuriyetçi kesim, ki bunu 19 Mart’tan bu yana gördük, diğeriyse yoksul Kürtler olacak.” diyen Okuyan, TKP’nin gelişen yeni duruma karşı ilkeli ve tutarlı bir yaklaşım sergilediğini ifade etti. “Cumhuriyetçi birikime müdahale niyetimiz var ve bunu gizlemiyoruz. Bütün düzen partileri ev sahibi ancak biz bu ülkede misafir değiliz. Sonradan cumhuriyetçiler de değiliz.” açıklamasını yaptı.

TOPLUMSAL BİRİKİMİN ÖNEMİ

Cumhuriyetçi birikimin aslında hakkında düşünülenden daha büyük bir değer taşıdığını ifade eden Okuyan, bu birikimde temsil edilen toplulukların ağır yoksulluk içinde bulunduğunu söyledi. Okuyan, “Türkiye’deki yüz yıl önceki dönüşümü beğenmeyip, bugünkü Türkiye’de sermaye sınıfından demokrasi ve özgürlük bekleyeceksiniz.” ifadesi ile Cumhuriyet’e karşıt olan AKP’nin tutarsızlığını vurguladı. “Cumhuriyetçi birikimin tamamı önemli bizim için. Bunu yaymamız ama bu birikimin daha temelli, bugüne uygun bir siyasi programa sahip olmasını sağlamamız gerekiyor.” dedi.

SERMAYE EGEMENLİĞİNE KARŞI ÇALIŞMALAR

Okuyan, AKP’nin Cumhuriyet’i yıkmasına rağmen yeni bir çözüm süreci başlatamadığını belirtti. “Bizim stratejimiz tabii ki eninde sonunda bu düzenin yıkılması üzerine kurulu ancak öte yandan karşımızda bir sermaye egemenliği ve onun çeşitli aktörleri var, bunların hamlelerine yanıtlar üretmek zorundayız.” diye ekledi. Emek-sermaye çelişkisinin strateji oluşturma açısından önemli olduğunun altını çizen Okuyan, “Sınıf eksenli bir direnç oluşturabilmek gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

1 MAYIS VE İŞÇİ SINIFININ ROLÜ

Kemal Okuyan, “Politik içeriği zayıf tutulan ve yalnızca mekan tartışması yapılan bir 1 Mayıs tartışması anlamsız.” diyerek işçi sınıfının siyasette yeterli ağırlığa sahip olmadığını vurguladı. “İşçi sınıfının siyaset sahnesinde etkisinin artması gerekiyor.” diyen Okuyan, her 1 Mayıs’ta sermaye iktidarlarının yasakçı tutumlarına karşı mücadele verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’İN SAĞLIĞINA YAKLAŞIM

Son olarak, TKP’nin Sırrı Süreyya Önder hakkında sağlık durumuna ilişkin açıklama yapılmadığına dair eleştirileri değerlendiren Okuyan, Önder’e geçmiş olsun dileklerini iletti. “Bunun bir parçası olmak istemedik.” diyerek, süreçte ortaya çıkan durumu bir yarışa dönüştürmek istemediklerini ifade etti.