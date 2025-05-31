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(ANKARA) – TTB, Gezi’yi Unutmuyor! Demokrasi, Özgürlük, Adalet!

GEZİ’NİN YILDÖNÜMÜNE ÖZEL AÇIKLAMA

Türk Tabipleri Birliği, Gezi Parkı olaylarının yıldönümü nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gezi’den Saraçhane’ye aydınlık bir gelecek için aynı umut ve heyecanla tekrar ediyoruz; demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Karanlık gider, Gezi kalır!” ifadeleri yer aldı.

DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Yapılan bu açıklama, Gezi Parkı olaylarının önemine dikkat çekerek, mücadelelerinin sürdüğünü vurguladı. Birlik, “Gezi’den Saraçhane’ye aydınlık bir gelecek için aynı umut ve heyecanla tekrar ediyoruz; demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelemizden vazgeçmiyoruz. Karanlık gider, Gezi kalır!” sözleriyle mesajını pekiştirdi.

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