(ANKARA) – Türkiye’nin En Büyük Dans Topluluğu

TED ANKARA KOLEJİ HALK DANS GRUBU SEZONU GALA GÖSTERİSİYLE KAPATTI

TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu, 11 yıl boyunca aralıksız sürdürdüğü faaliyetleriyle Türkiye’nin en kalabalık okul halk dansları grubu unvanını kazanarak, sezonu gala gösterisiyle coşkuyla tamamladı. Topluluk, toplam 360 kişilik bir kadroyla dikkat çekiyor ve 260 aktif üyesi ile 100 öğrencisinin yer aldığı altyapı kadrosu bulunuyor. Bu yıl da yurt içinde ve yurt dışında kendisinden söz ettirmeyi sürdürüyor.

ULUSLARARASI BAŞARILARLA DOLU BİR TARİH

2014 yılından bu yana faaliyet gösteren topluluk, yurt dışında İtalya, İspanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Fas ve Estonya gibi çeşitli ülkelerde sahne alarak hem kendi okullarını hem de Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Daha önce büyük ilgi gören “Anadolu’da Bir Meşale” gösterisi ile seyircisinin karşısına çıkan ekip, bu yıl “Klasiklerin Dansı” adlı yeni projesiyle sahnelerde yer almakta.

SOSYAL MEDYADA VİRAL PERFORMANS

19 Mayıs’ta sergiledikleri “Fidayda” performansları sosyal medyada viral hale gelen topluluk, ayrıca ulusal törenlerde de büyük bir ilgiyle sahne alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Zongalardan oluşan etkileyici gösteride aynı anda 260 dansçının sahnede yer alması, izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor.

KÜLTÜREL TANITIMDA YENİ FIRSATLAR

11 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren topluluk, gala gösterisi ile sezonu coşkuyla kapatırken, yurt içinde ve dışında yankı uyandıran başarılarıyla birçok uluslararası festivalden davet alarak Türkiye’nin kültürel tanıtımına katkı sunmaya hazırlanıyor.