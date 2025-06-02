(ANkara) – TüRkiye, Rusya-Ukrayna Görüşmeleri İçin İstanbul’da Toplanıyor

GÖRÜŞMELER ÖNCESİ GERİLİM ARTIYOR

Türkiye’nin İstanbul’da ev sahipliği yapacağı ikinci tur Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesinde, sınır bölgelerinde meydana gelen köprü yıkımları, Ukrayna’daki askeri üs saldırıları ve Ukrayna’nın Rusya’nın derinliklerine yönelik büyük İHA operasyonu savaşın dinamiklerini daha da karmaşık hale getiriyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan liderliğindeki heyetler, bugün Çırağan Sarayı’nda bir toplantı yapacak. Ancak, toplantı öncesinde Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmış durumda. İki ülke arasında dün birbirlerine yönelik çok sayıda saldırı gerçekleşti. Diplomatik temasların devam etmesine rağmen, bu gelişmeler dünya kamuoyunda barış görüşmelerinin sekteye uğrayabileceği endişelerini artırıyor.

KÖPRÜLERİN YIKIMI VE ASKERİ SALDIRILAR

Dün, Rusya’nın Ukrayna sınırına yakın Bryansk ve Kursk bölgelerinde iki köprü çöktü. Bryansk bölgesindeki bir köprü, demiryolu raylarına düşmesi sonucunda Moskova’ya giden bir yolcu treni raydan çıktı. Olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Rus yetkililer, bu saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını öne sürdü, ancak Ukrayna’dan resmi bir açıklama gelmedi. Saldırının ardından Rusya, Ukrayna ordusuna ait bir askeri eğitim sahasına füze saldırısı gerçekleştirerek, en az 12 Ukrayna askerinin yaşamını yitirmesine ve 60’tan fazla askerin yaralanmasına neden oldu. Eğitim sahası hakkında detay verilmiyor.

UKRAYNA’DAN TARİHİ İHA SALDIRISI

Ukrayna, savaşın başlangıcından bu yana Rusya’ya yönelik en kapsamlı insansız hava aracı (İHA) saldırısını gerçekleştirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Rusya’nın derinliklerindeki dört askeri havaalanına dair geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu saldırılarda 40’tan fazla Rus stratejik bombardıman uçağı vuruldu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, operasyonun sonucunu “mükemmel” olarak tanımlayıp, bu işlemin tarih kitaplarında yer alacağını ifade etti.

RUSYA’DAN RESMİ AÇIKLAMALAR

Rusya Savunma Bakanlığı, Murmansk ve İrkutsk’taki askeri havaalanlarının hedef alındığını doğruladı. Bakanlık, İvanovo, Ryazan ve Amur’daki saldırıların püskürtüldüğünü belirtti; ancak Murmansk ve İrkutsk’taki üslerde bazı uçaklarda yangın çıktığını ve kontrol altına alındığını duyurdu. Saldırılarda can kaybı yaşanmadığı da açıklandı. Ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Ukrayna’nın köprülerin havaya uçurulmasına dair “cehennemden gelen bir sevinçle ve alaycı bir şekilde tepki verdiğini” aktardı.

BİRİNCİ GÖRÜŞMELER VE İKİNCİ TUR

Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan görüşmeler, üç yıl aradan sonra 16 Mayıs’ta İstanbul’da başlamıştı. İlk toplantıda taraflar, ateşkes için çalışmayı sürdüreceklerini belirtmişti. “Bine karşı bin” formülüyle bir savaş esiri takası gerçekleştirilmişti. Bugün ise taraflar İstanbul’da ikinci kez bir araya gelecek. Ukrayna heyetine Savunma Bakanı Rüstem Umerov başkanlık edecekken, Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin’in danışmanı Vladimir Medinskii liderlik edecek. Zakharova, görüşmelerde Rus heyetinin kadrosunun değişmeyeceğini söyledi.

HEYETLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE MUHTIRA

Ukrayna’nın müzakere heyetinde bazı değişiklikler var. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, heyette yer alan Aleksey Malovatski’nin İstanbul’a gitmeyeceğini, bunun yerine üç yeni üyenin katılacağını duyurdu. Buna ek olarak, Rusya’nın “barış şartlarını içeren muhtırasını” henüz resmi olarak sunmadığı belirtiliyor. Ancak Ukrayna’nın, kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla ayrıntılı bir yol haritası sunduğu ifade ediliyor. İki taraf arasında muhtıraların karşılıklı olarak sunulmasının beklendiği, Ukrayna’nın barış planının en az 30 günlük bir ateşkes teklifini içereceği kaydediliyor. Nihai hedefin Zelenski ve Putin arasında bir zirve gerçekleştirmek olduğu aktarıldı.

ULUSLARARASI TEMSİLCİLER VE GÖRÜŞMELER

ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya temsilcileri de İstanbul’da gerekli görüşmelere katılacak. Putin ise, dört ülkenin temsilcilerinin İstanbul’da bulunmasının ardından, “İsteyen istediği yere seyahat edebilir, ancak bu temsilcilerin İstanbul’daki ikili Rusya-Ukrayna görüşmeleri ile bağlantısı yok” dedi.

SALDIRILAR MÜZAKERELERİ ETKİLEYEBİLİR

Batı ve ABD medyasında yer alan haberlere göre, dün gerçekleşen olaylar, savaşın seyrinde önemli bir dönüm noktası olabiliyor. İstanbul’daki müzakereler, barış umutlarını yeniden gündeme getirse de, Ukrayna’nın saldırılarının savaşın coğrafyasını genişlettiği aktarılıyor. Taraflar arasındaki güven eksikliği ve saha gerilimlerinin, kalıcı bir çözüm için engel teşkil ettiği bildiriliyor.