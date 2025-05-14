(ANKARA)- Tzob Başkanı Şemsi Bayraktar, “Üretmezsek Türkiye Aç Kalır.” dedi. Doğal Afetler Üreticileri Zorluyor. Çiftçileri Desteklemek Önemli. Hayvancılık Potansiyeli Kullanılmalı. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlu Olsun

TÜRKİYE’NİN GIDA GÜVENLİĞİ İÇİN ÜRETİCİLERİN ROLÜ ÖNEMLİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Biz üretmezsek Türkiye aç kalır. Bu bilinçle üreticilerimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya ve toprağa emek veren herkesin hak ettiği değeri görmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Bayraktar, “Günümüzde dünya genelinde iklim krizinin etkileri daha da belirginleşiyor; kuraklık, ani hava olayları ve tarımsal üretimdeki dalgalanmalar hem üreticiyi hem de tüketiciyi derinden etkiliyor” ifadesini kullandı. Küresel fiyat dalgalanmaları, enerji maliyetlerindeki artış ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin gıda tedarik zincirlerini zorladığını belirtti. Türk çiftçisinin 2025 yılında da tarlasını terk etmeyeceğini ve gıda arzını sağlamak adına insanüstü bir çaba gösterdiğini sözlerine ekledi.

Tarım sektörünün gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,6’sını sağladığını, istihdamdaki payının ise yüzde 14,8 olduğunu ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin birçok tarımsal ürünün üretiminde ve ihracatında da ön sıralarda bulunduğuna dikkat çekti. “Fındık, kuru üzüm, ayva, kuru kayısı ve kuru incir ihracatında dünyada lider konumdayız” diyen Bayraktar, bu başarıların, her türlü zorluğa rağmen üretmekten vazgeçmeyen çiftçilerin emekleri sayesinde elde edildiğini vurguladı.

Son yıllarda üreticilerin zorluk çekmesine neden olan durumlar arasında doğal afetler yer alıyor. Bayraktar, “Don, dolu, kuraklık gibi tabii afetler üretimi sekteye uğratıyor” şeklinde uyardı. 2025 yılı tarım sektörü için şimdiden afet yılı haline geldi. “Şubat ayında Mersin, Adana ve Hatay başta olmak üzere birçok ilde zirai don afeti yaşandı” ifadesini kullandı. Nisan ayında ise 65 ilde benzer bir durumun tekrarlandığını belirtti.

Çiftçilerin pahalı girdilerle borçlanarak üretim yapmaya çalıştığını dile getiren Bayraktar, girdi maliyetlerinin sürekli arttığını vurguladı. “2025 yılının Mart ayında çiftçilerin bankalara olan borçları yüzde 50 oranında artarak 996 milyar 177 milyon liraya yükseldi” dedi. Çukurova’da buğday ve arpa hasadının başladığını, fakat küresel ısınma ve doğal afetler yüzünden verim kaybı yaşandığını ekledi.

Kırsalda genç nüfus yaş ortalamasının 59 olduğunu ve genç çiftçi oranının yüzde 5’in altına düştüğünü bildiren Bayraktar, “Gençlerimizi kırsalda tutmanın yollarını bulmalıyız, aksi takdirde gıda güvenliğini sağlayamayız” ifadesini kullandı. Tarımın sürdürülebilirliği için sosyal güvenlik sistemine dahil olunmasının zorunlu hale geldiğini, bu nedenle Tarım BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Bayraktar, Türkiye’nin hayvansal üretim açısından büyük bir potansiyeli olduğuna, ancak maliyetlerin artmasının yanında düşük kalan üretici fiyatlarının bu potansiyeli kullanılamaz hale getirdiğine dikkat çekti. Öncelikle küçük aile işletmelerinin yeterli geliri elde etmesinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Bayraktar, “Biz üretmezsek Türkiye aç kalır. Bu bilinçle üreticilerimizin yanında olmaya, onların sesi olmaya ve toprağa emek veren herkesin hak ettiği değeri görmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz” diyerek tüm çiftçilere bereketli bir hasat dönemi dilediğini de sözlerine ekledi.