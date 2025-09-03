Ankara Uluslararası Moda Fuarı Başladı

FUARIN BAŞLANGICI VE KATILIMCI SAYISI

Ankara Ticaret Odası’nın destekleriyle düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion (COF’25) açıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen fuar, ATO Congresium’da yer alıyor ve çok sayıda modaseveri bir araya getiriyor. Fuarın açılışında yapılan protokol konuşmalarının ardından, defile düzenlendi. Ayrıca, COF’25, Türkiye’nin 100’e yakın kadın hazır giyim markasını, 50 farklı ülkeden 5 binin üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcı ile buluşturuyor.

SEKTÖRÜN GELECEĞİ VE VİZYONU

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, “Ankara’nın köklerinde asırlarca süzülmüş bir ustalık var. Burası sıradan bir kent değil. Tasarımındaysa geleceğe yön veren bir vizyon var. Bugün o vizyonu tekrar görüyoruz” dedi. Yılmaz, tekstil sektörünün yeniden ayağa kaldırılması gerektiğine vurgu yaparak, “Biz tekstilde geleneksel sektörlerde rekabet etmediğimiz, 5 bin yıllık hikayemiz ile motiflerini gelenekle oluşturduğumuz, rakibi az olan, cari açık kapatabilecek, ithal ikame ürünü olmayan bu sektörlerle ayağa kalkmadığımız müddetçe ne genç işsizlik azalacak, ne de cari açık kapanacak. Mahkumuz, mecburuz bu sektörleri ayağa kaldırmaya” şeklinde konuştu.

ZİYARETÇİLERIN GÖRÜŞLERİ

Fuarı ziyaret eden Gamze Erdem, defileyi izlediklerini belirterek, “Vallahi yeni geldik, defileyle başladı. Keyifli gözüküyor. Beklediğimizden daha kalabalık. Farklı bir konsept, emek var burada. Alkışlamak için buradayız” dedi. Ayrıca, Şirin Koşar da fuara ilk kez katıldığını ifade ederek, “Mankenlerden Sude Koşar’ın annesiyim, onun vasıtasıyla katıldım. Defilesini seyrettim, gerçekten tekstil ürünleri çok güzel. Birazdan fuarı da gezeceğim, fikir sahibi olacağım. Defile çok güzel, tasarımlar çok güzel. Çok güzel düşünülmüş, herkese hitap edecek şekilde tasarlanmış” şeklinde konuştu.

FUAR TARİHLERİ

Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı-Capital of Fashion (COF’25), 3-6 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.