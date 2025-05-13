(ANKARA) – Ümit Özdağ: PKK özür bekliyor

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “İstiklal Savaşı’nı verdiğimiz; Sevr Antlaşması’nı yırttığımız; emperyalist güçleri, Lozan Antlaşması’nı imzalamaya zorladığımız ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğumuz için özür dilememiz bekleniyor” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan Ümit Özdağ, terör örgütü PKK’nın fesih kararına yönelik açıklamalarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Özdağ, PKK’nın bildirisinden hareketle bu açıklamaları yaparak, Türkiye’nin tarihsel mücadelesine dikkat çekti.