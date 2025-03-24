Ankara Üniversitesi 2025 Personel Alım Detayları

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı kapsamında çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın duyurulmasıyla birlikte, adayların başvuru şartları, pozisyonlar, kontenjan sayısı ve başvuru tarihleri üzerinde araştırmalar yaptığı görülüyor. Adayların, belirtilen pozisyonlara başvurabilmesi için eğitim, yaş ve belge şartlarını sağlaması gerekiyor. Her pozisyon için farklı nitelikler ve özel koşullar ilan detaylarında yer alıyor. Peki, Ankara Üniversitesi personel alımı başvuruları nasıl gerçekleştiriliyor ve kimler hangi kadrolara başvuru yapabiliyor? İşte detaylar…

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLAR

Ankara Üniversitesi, 2025 yılı için çeşitli kadrolarda sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceğini bildirdi. Resmi ilana göre başvurular 24 Mart 2025 tarihinde başladı ve 7 Nisan 2025 tarihine kadar sürecek. Adaylar, başvurularını yalnızca dijital ortamda, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapabilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmiyor.

KONTENJAN VE KADRO DETAYLARI

Belirlenen eğitim düzeylerine göre farklı kadrolarda kontenjanlar mevcut. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, genel şartların yanı sıra her pozisyona özel olarak belirlenen kriterleri de karşılaması gerekiyor.