Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 60 Yaşında

60. KURULUŞ YILI KUTLAMASI

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, fakültelerinin 60. kuruluş yılını kutladıklarını belirtti. Keskin, “Ankara Üniversitesi, araştırma üniversitesi kimliğiyle bilimsel çalışmalara öncülük ediyor.” diyerek, İLEF’in 60. yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 13 Haziran 1946 tarihinde kurulan AÜ’nün önemine değinen Keskin, “Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar üniversitemizi ‘ecdat yadigarı’ ve ‘ata yadigarı’ olarak tanımlamakta. Bunun bir nedeni üniversitenin bazı fakültelerinin 19. yüzyılda kurulmuş olması, bir değeri ise üniversitemizin temelinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından atılmış olmasıdır.” şeklinde konuştu.

DEVLETİN FİKİR MUTFAĞI

Prof. Dr. Keskin, Ankara Üniversitesi’nin “devletin fikir mutfağı misyonunu sürdürüyor” ifadesini vurguladı. Keskin, üniversitenin Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek, “Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın geliştirdiği ‘devletin fikir mutfağı’ ilkesiyle akademik vizyonunu güçlendiriyor.” dedi. 2024 yılında eğitim, araştırma ve topluma katkı başlıklarında önemli bir atılım gerçekleştirileceğini dile getiren Keskin, İLEF’in 1965 yılında UNESCO ve Gazeteciler Cemiyeti katkılarıyla kurulduğunu hatırlattı. İLEF’in, 1992 yılında fakülteye dönüşüm sürecini de belirterek, bugün dört bölümüyle nitelikli eğitim sunmaya devam ettiğini aktardı.

TOPLUMA HİZMETE ÖNEM

Prof. Dr. Fatih Keskin, teorik ve uygulamalı olarak dengeli bir eğitim verdiklerini, sektörle işbirliğine ve topluma hizmete büyük önem verdiklerini açıkladı. Keskin, “Kurulduğumuz günden bu yana nitelikli bir iletişim eğitimi vermeye, teori ile uygulamayı birleştirmeye özen gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı. Fakülte bünyesindeki Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümlerinin, üniversite yerleştirme sonuçlarına göre kamuda en çok tercih edilen iletişim fakülteleri arasında her zaman ilk üçte yer aldığını belirtti. Geçen yıl yeni açılan Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile fakülte yapısının güçlendiğini vurguladı.

MEZUN İLETİŞİMİNE DEĞER VERİYORUZ

Keskin, 8 binden fazla mezunun sadece iletişim alanında değil, pek çok alanda uzman ya da yönetici olarak çalıştığını aktardı. Ayrıca, birçok üniversitede İLEF kökenli akademisyenlerin bulunduğunu belirtti. Hem fakülte olarak hem de İletişim Fakültesi Mezunları Vakfı aracılığıyla mezunlarla güçlü bir iletişim sürdürdüklerini ifade eden Keskin, mezunların sektörel deneyimlerini aktarmak için zaman zaman fakülteye davet edildiklerini söyledi.

AKREDİTASYON BAŞARILARI

Prof. Dr. Keskin, İLEF’in 2019 yılında devlet üniversiteleri iletişim fakülteleri arasında 3 bölümü birden akredite edilen ilk fakülte olduğunu belirtti. Geçen yıl 5 yıllığına yeniden akreditasyon alınmasının yanı sıra uluslararası akreditasyon için de çalışmalar yapıldığını vurguladı. İletişim alanındaki öncü konumunu sürdüreceklerini ifade eden Keskin, uygulamalı eğitimin 7 ayrı atölyede yürütüldüğünü aktardı. Öğrencilerin stajları ve işbirliği projeleriyle uygulamalı eğitimin pekiştirildiğini belirtti. AÜ İletişim Fakültesi’nin, bugün 1398 öğrencisi ve 8 bin 400 mezunu ile Türkiye’nin iletişim alanında öncü olduğunu kaydetti.

60. YIL ETKİNLİKLERİ PLANI

Keskin, 2025 yılı boyunca fakültenin 60. kuruluş yıl dönümünü çeşitli aktivitelerle kutlayacağını ve kamuoyunun gündemine geleceğini belirtti. Rektör Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve tüm üniversite yönetimine desteklerinden ötürü teşekkür eden Keskin, tüm mezunları ve paydaşları etkinliklere davet etti. Ayrıca, kuruluşundan bu yana İLEF’e katkı sunan akademik ve idari personele de teşekkürlerini iletti.