Ankara Üniversitesi’nde Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi. Tüm Ekipler, Yaralıları Güvenle Tahliye Etti. Prof. Dr. Kaan Orhan, Tatbikatı Değerlendirdi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ’NDE DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ankara Üniversitesi’nde deprem ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tatbikat, Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirildi ve senaryoya göre deprem anında tahliye sirenlerinin çaldığı anlar yaşandı. Bu sırada, üniversite görevlileri binada bulunan bazı kişileri tahliye etti.

AFAD VE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ DESTEK VERDİ

Kısa bir sürede bölgeye Gelen Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Search and Rescue Arama Kurtarma (SAR), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Eğitim Araştırma ve Yardımlaşma Arama Kurtarma (ANDA) ekipleri, binaya giriş yaparak katlarda mahsur kalanları kurtardı. Yaralılar, güvenli bir şekilde bina dışındaki makara sistemiyle tahliye edilerek sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. İlk müdahale sonrası yaralılar ambulanslarla hastanelere gönderildi.

TATBİKATIN ÖNEMİ VURGULANDI

Tatbikat hakkında bilgi veren Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaan Orhan, senaryo gereği öğrencilerin başarıyla tahliye edildiğini belirtti. Türkiye’nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Orhan, “Depremden önce yaptığımız tatbikatlarla depreme her an hazırlıklı olmalıyız.” ifadesini kullandı. Tatbikat, toplanma alanında yapılan bilgilendirme konuşmalarının ardından sona erdi.