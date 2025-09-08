Ankara Üniversitesi Yeni Programlar Açtı

YENİ PROGRAMLAR AÇILIYOR

Ankara Üniversitesi Nallıhan Meslek Yüksekokulu Müdürü Ayhan Aydın, Yenilenebilir Enerji Teknikerliği ve Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtım Programları’nın açıldığını duyurdu. Aydın, yaptığı açıklamada, Nallıhan Meslek Yüksekokulu’nun 2011 yılında Bilgisayar Programcılığı ve Elektronik Teknolojisi Bölümü ile eğitim vermeye başladığını hatırlattı. Yeni dönemde ise iki yeni programla öğrencilere daha geniş bir eğitim yelpazesi sunulacağına dikkat çekti.

MEZUNLAR HIZLA İŞ BULACAK

Aydın, “Ankara Üniversitesi olarak en yüksek puanlar ile bu bölümlere öğrenci aldık. Bu bölümlerden mezun olan öğrenciler hemen iş hayatına atılabilecekler” şeklinde bilgiler verdi. Bu programların açılmasında önemli katkıları bulunan çeşitli şahıslara teşekkür eden Aydın, “Bu anlamda bize destek veren Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Belediye Başkanı sayın Ertunç Güngör, Nallıhan AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal, Nallıhan Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Ferhat Efe’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ SAYISI ARTACAK

Aydın, meslek yüksekokulunda bu yıl toplamda 280 öğrenciye eğitim verileceğini de sözlerine ekledi.