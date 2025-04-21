Ankara Vali’si Vasip Şahin, 23 Nisan’ı vurguladı. Çocukların barış temsilcileri olduklarını belirtti. Bu bayram, Gazi Mustafa Kemal’in hediyesi. Savaşların durması sizlerin elinde. Çocuklar hediyelerini takdim ettiler. Fotoğraf çekimi gerçekleşti

ÇOCUKLARA VE GENÇLERE VERİLEN ÖNEM

Ankara Valisi Vasip Şahin, dünyada sadece çocuklara ithaf edilen tek bayramın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olduğu konusunda dikkat çekti. “Dolayısıyla bu konuda ülkemizi ayrıcalıklı olarak görüyoruz. Ülkemizin çocuklara, gençlere verdiği önemi ifade etmesi bakımından da önemli olduğunu düşünüyoruz.” ifadesini kullandı. Vali Şahin, TRT’nin düzenlediği 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 farklı ülkeden gelen çocukları Ankara Valiliği’nde kabul etti. Törende konuşurken, Türkiye’de çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

23 NİSAN’IN ANLAM VE ÖNEMİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına hediye edildiğini hatırlatan Şahin, şöyle dedi: “Dünyada çocuklara armağan edilen, ithaf edilen tek bayram 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu nedenle ülkemizi ayrıcalıklı olarak görüyoruz.” Şahin, çocukların Ankara’da gerçekleştirecekleri etkinliklerle yalnızca burada ağırlanmadıklarını, aynı zamanda ülkesini tanıma fırsatı bulacaklarını söyledi. Ayrıca, savaşların sona ermesi için çocukların barış temsilcileri olacağına dikkat çekti.

SAVAŞ VE BARİŞ MESAJI

Şahin, konuşmasında Gazze’de masum çocukların yaşamını yitirmesine dikkat çekerek, “Dünyanın başka yerlerinde başka savaşlarda yine binlerce, yüz binlerce çocuk katlediliyor. Bunu durdurmak aslında hepimizin elinde ama en çok da bunu durdurabilecek olan sizlersiniz. Sizin o çocuk yüreğiniz, o saf ve temiz yüreğiniz, gönülleriniz her türlü savaşı, her türlü kötülüğü engelleyebilecek büyüklükte ve kuvvette.” dedi. Törende, çeşitli ülkelerden gelen küçük katılımcılara hediyeler verildi. Çocuklar da Şahin’e kendi ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri sundu. Törenin ardından Vali Şahin, yöresel kıyafetleriyle gelen çocuklarla Valilik girişinde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.