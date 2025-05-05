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Ankara Valiliği 16 Milyon TL Ceza Kesti

DENETİMLERİN SONUÇLARI

Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, fiyat etiketi yönetmeliği çerçevesinde nisan ayında denetlenen toplamda 255 bin 831 üründen mevzuata aykırılık gösteren 5 bin 292 ürüne 16 milyon 754 bin 472 TL tutarında idari para cezası uyguladı.

HALK SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında Nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek toplam 16 milyon 754 bin 472 TL idari para cezası uygulanmıştır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, 1.109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatıldığını belirterek, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceğini de açıkladı. Valilik, haksız fiyat artışlarıyla mücadele amacıyla denetimlere devam edileceğini vurguladı.

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