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Ankara Valiliği, 976 Suçlu Yakalandı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN OPERASYON AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği, yapılan polis ve jandarma operasyonlarında toplam 976 kişinin çeşitli suçlarla yakalandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23-29 Mayıs tarihleri arasında geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

KAPSAMLI ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Bu süreçte, ceza süreleriyle ilgili detaylar da paylaşıldı. Üzerinde 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 3 kişi, 10 yıl ve üzeri ceza alan 17 kişi, 5-10 yıl arasında ceza alan 40 kişi ve 5 yıla kadar ceza olan 297 kişi yakalandı. Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 619 şüpheli de bu operasyonda gözaltına alındı. Böylece toplamda 976 kişi çeşitli suçlardan dolayı yakalanmış oldu.

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