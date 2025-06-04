Ankara Valiliği, Bayramda Güvenlik Önlemleri Alındı

ANADOLU’DA GÜVENLİ KURBAN BAYRAMI İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

Ankara Valiliği, Kurban Bayramı süresince şehrin genelinde 21 bin 28 emniyet personeli ve 2 bin 240 jandarma görevlisinin çalışacağını duyurdu. Valilikten gelen açıklamaya göre, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemler alındı ve hazırlıklar tamamlandı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 30 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında şehir içi ve şehirlerarası yollar gibi bağlantı güzergahlarında yoğun bir çalışma yürütüldü. Özellikle yol yapım çalışmaları süren bölgelerde sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri kritik öneme sahip.

TRAİFİK DENETİMLERİ ARTIRILIYOR

Açıklamada, bayram süresince havadan ve karadan trafik denetimlerinin yoğun şekilde devam edeceği belirtiliyor. Özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giderken taşıt trafiğinin artacağı göz önünde bulundurularak vatandaşların huzur içinde seyahat etmeleri, trafik kazalarının önlenmesi, sıkışıklığın azaltılması ve trafik kurallarına uyulması için 4 Haziran Çarşamba saat 16.00’dan 6 Haziran Cuma saat 11.00’e kadar, ilimizden Antalya ve İzmir yönüne doğru D200 karayolunda kamyon, çekici ve tanker araçların girişlerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

TEDARİK SÜREÇLERİ İÇİN İSTİSNALAR

Tedarik süreçlerinin aksamaması amacıyla bozulabilir gıdalar, dondurulmuş ürünler ve diğer acil ihtiyaçların taşınacağı araçların ana arterler haricindeki yolları kullanabileceği, zorunlu durumlarda ana yollar üzerinde kısa süreli seyahatlerine müsaade edileceği belirtildi. Mezarlık ziyaretleri ve kurban kesim alanlarında trafik yoğunluğunu en aza indirmek için gerekli düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Mezarlıkların bakım ve çevre düzenlemeleri tamamlanırken, kurban kesim alanlarında hijyen ve düzenin sağlanması için önlemler alındığı kaydedildi.

GÜVENLİK PERSONELİ GÖREVE HAZIR

Açıklamada, “Vatandaşlarımızın güven ve huzur içinde bayramı geçirebilmeleri için, halkın yoğun olarak bulunduğu AŞTİ, Tren Garı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu, havalimanı, alışveriş merkezleri ve mezarlıklar gibi kritik noktalarda 21 bin 28 emniyet personeli, 2 bin 441 araç, bir helikopter ve bir dron ile 2 bin 240 jandarma personeli, 501 araç ve 14 dron ile görev yapacaktır.” denildi.