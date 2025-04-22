Ankara Valiliği CHP’nin Yürüyüşünü Reddetti

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, sosyal medya üzerinden yürüyüş talebiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgedeki yoğun trafik akışının, toplantı nedeniyle aksamasına ve bunun sonucunda vatandaşların mağdur olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca, talep edilen alanın Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen alanlardan biri olmadığı için bu faaliyetin uygun görülmediği belirtildi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ’NDEN YÜRÜYÜŞ TALEBİ

Valiliğin açıklamasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı’nın 22.04.2025 tarihli başvurusu kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklerin detayları veriliyor. “23 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 15.30’da Ulus Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacağı, saat 17.00’de CHP Genel Başkanı Sn. Özgür Özel’in 1. TBMM binası önünde partililere ve katılımcılara hitaben konuşma yapacağı, akabinde Anıtkabir’e yürüyüş düzenlenmek istendiği” ifade ediliyor.

TOPLANTININ ADRESİ DEĞİŞTİRİLMELİ

Açıklamada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin halk tarafından yoğun ilgi göreceği vurgulanıyor. Ayrıca, bu alanın kapatılmasının halkın ziyaretini engelleyeceği, yoğun trafik akışı dolayısıyla herhangi bir toplantının şehrin genel trafiğini olumsuz etkileyebileceği ve vatandaşların sıkıntı yaşayabileceği ifade ediliyor. Valilik, söz konusu alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen alanlardan olmadığı için miting talebinin uygun görülmediğini açıkladı.

Valilik, uygun alanlar belirleyerek ilan ettiğini, örneğin Anadolu Meydanı, Anıtpark, Sıhhiye Meydanı ve Lale Meydanı gibi yerler için talep edilmesi durumunda gerekli destek ve kolaylığın sağlanacağını belirtti. Kamuoyunun bilgisine sunuldu.