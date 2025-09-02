Haberler

Ankara Valiliği Duman Kokusunu Açıkladı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN YANGINLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, son saatlerde kentin pek çok yerinde meydana gelen yoğun duman ve is kokusuna ilişkin bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Duman ve kokunun kaynağı hakkında önemli detaylar verildi.

DUMANIN KAYNAĞI ARAÇ İLÇESİ

Valilik, Ankara’nın genelinde hissedilen bu yoğun duman ve yanık kokusunun, Kastamonu’nun Araç ilçesinde mevcut olan orman yangınlarından kaynaklandığını bildirdi. Açıklamada, “Kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Araç ilçesindeki yangınlardan yükselen duman ve is, Ankara’ya kadar ulaşmıştır” denildi.

ANAYURTTA YANGIN YOK

Ayrıca, Valilik, başkent sınırları içerisinde herhangi bir yangın olmadığını özellikle belirtti. Yapılan açıklamada, “İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

