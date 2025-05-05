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Ankara Valiliği, Haksız Fiyat Denetimi Yaptı

ŞÜPHELİ FİYAT ARTIRIMLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, denetimler sonucu bin 109 firma için haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, savunmaları alınan firmalar Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edilecek.

MEVZUATA AYKIRILIĞIN TESPİTİ

Ankara Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında nisan ayı içerisinde 255 bin 831 ürün denetlenmiş, bu ürünlerin 5 bin 292’sinde mevzuata aykırılık tespit edilerek, toplam 16 milyon 754 bin 472 lira idari para cezası uygulanmıştır.” denildi.

DENETİMLERE DEVAM EDİLECEK

Ayrıca, “Bunun yanında bin 109 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlem başlatılmış olup, savunmaları alınan firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevki gerçekleştirilecektir. Haksız fiyat artışlarıyla mücadele kapsamındaki denetimlere devam edilecektir.” açıklaması yapıldı.

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