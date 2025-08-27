Ankara Valiliği’nden Ses Uyarısı Açıklaması

ANKARA VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Ankara Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK’ün 28-30 Ağustos tarihlerinde keşif, prova ve gösteri uçuşları gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamada, “Çevre tanıma” ve “prova” uçuşlarının 28 Ağustos’ta, gösteri uçuşunun ise 30 Ağustos’ta Anıtkabir ve çevresinde düzenleneceği belirtildi.

BAŞKENTLİLERE UYARI

Başkentliler, şehir merkezi üzerindeki planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek sesten rahatsızlık duymamaları konusunda uyarıldı. SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi olarak, F-16 savaş uçaklarının modern ve yüksek performansını sergilemek amacıyla 20 dakikalık uçuşlarında 3,5 ton yakıt harcıyor.

SOLOTÜRK’ÜN HIZ VE GÖSTERİLERİ

Gösterilerinde en düşük 200, en yüksek 1200 kilometre hıza erişen SOLOTÜRK, “SOLOTÜRK kalkışı” ve “SOLOTÜRK tonosu” ile dünya çapında tanınmış bir ekip olarak dikkat çekiyor.