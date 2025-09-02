Ankara Valiliği’nden Yangın Açıklaması Yapıldı

DUMAN VE İS KOKUSUNUN NEDENİ ARAÇ İLÇESİ YANGINLARI

Ankara Valiliği, son saatlerde kentin birçok yerinde vatandaşların huzursuz olmasına neden olan duman ve yanık kokusuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklamada, yoğun koku ve dumanın kaynağına dair önemli bilgiler verildi. Valilik, Ankara genelinde hissedilen duman ve yanık kokusunun, Kastamonu’nun Araç ilçesindeki devam eden orman yangınlarından kaynaklandığını bildirdi.

AÇIKLAMA DETAYLARI VE RÜZGAR ETKİSİ

Yapılan açıklamada, Araç ilçesindeki yangınlardan yükselen duman ve islerin, kuzeyden esen rüzgarların etkisiyle Ankara’ya ulaştığı belirtildi. Valilik, başkent sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmadığını özellikle vurguladı. “İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleriyle, vatandaşların endişelerinin yersiz olduğunu açıkladı.