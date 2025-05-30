Ankara Valiliği Toplantı Düzenledi

ANADOLU’DA İZINSİZ YAPIŞMALARIN ÖNLENMESİ AMAÇLANIYOR

Ankara Valiliği, “hobi bahçeleri” olarak bilinen izinsiz yapılaşmaların önlenmesi ve bu alanların mevzuata uygun şekilde kullanımına yönelik gerekli tedbirlerle ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, başkentte artış gösteren bu izinsiz yapıların önlenmesi ve 5403 ile 3194 sayılı kanunlarla çelişen uygulamalara karşı etkin stratejilerin belirlenmesi amacıyla bir araya gelindi. Toplantıya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kaymakamlar, belediye başkanları ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili diğer birimlerin temsilcileri katıldı.

TARIM ARAZİLERİ KORUNACAK

Toplantıda, tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve ilgili kurumların görev ve yetki sınırlarının belirlenmesi konuları detaylı bir şekilde ele alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, tarım arazileri üzerinde “taksimi mümkün olmayan fiili hisselendirme yoluyla” satışların önlenmesine yönelik yapılan çabalar değerlendirildi. Denetimlerde, mülkiyeti özel hukuk tüzel kişilerine ait 19 bin dekar büyüklüğündeki 2 bin 240 taşınmaz için, 840 kooperatifin izinsiz inşaatlar yaptığı tespit edildi. Açıklamada, “Bu kapsamda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır” denildi.

KAÇAK YAPIYA YÖNELİK TEDBİRLER SIKIŞTIRILACAK

Toplantıda ayrıca sahada karşılaşılan sorunlar da değerlendirildi ve kaçak yapılaşmaya karşı alınan tedbirlerin ile denetimlerin sıkılaştırılması kararı verildi. İmar izni olmayan ve geçici altyapı bağlantıları ile elektrik, su, doğal gaz ve yol gibi hizmetlerden faydalanan kaçak yapıların bu hizmetlere erişimi engellenecek. Tarım arazilerinin korunması ve mevzuata aykırı yapılaşmaların önlenmesi için tüm ilgili kurumların işbirliği ve koordinasyon içinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceği belirtildi. Alınan kararların sahada titizlikle uygulanacağı ve kamu düzenini tehdit eden izinsiz yapılaşmalara karşı kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı.