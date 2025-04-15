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Ankara Valiliği, Uygulamanın Rutin Olduğunu Belirtti

ANKARA POLİSLERİNİN İZİNLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İDDİALARI

Ankara Valiliği, kentteki polislerin izinlerinin iptal edildiği ve 12/12 çalışma sistemine geçildiği iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Valilik, bu konunun “rutin bir uygulama” olduğunu belirtti.

VALİLİK’TEN JET YANIT

Yerel basında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara yanıt veren Ankara Valiliği, 17-21 Nisan tarihleri arasında polislerin izinlerinin iptal edildiği yönündeki haberleri değerlendirdi. Valilik, yaptığı açıklamada “Bazı sosyal medya hesaplarında İl Emniyet Müdürlüğümüzün 12/12 çalışma sistemiyle ilgili iddiaların yer aldığı görülmüştür. Konu tamamen ilimizde asayiş suçlarına yönelik olarak belli periyotlarla gerçekleştirilen huzur uygulamaları ile ilgilidir ve rutinleşen bir uygulamadır. Bundan başkaca bir anlam çıkarılması gerçeğe aykırı olup iyi niyetten uzaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur” ifadelerine yer verdi.

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