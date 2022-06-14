Ankara Valiliği’nden uyarı geldi

Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra etkisini gösterecek yağış için uyarı yaptı.

Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra etkisini gösterecek gök gürültülü yağışla ilgili uyarı yayınladı.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ankara Valiliği, bugün öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışla ilgili uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, başkentte bir süredir devam eden kuvvetli sağanak nedeniyle tedbirli ve dikkatli olmalarına yönelik uyarıda bulundu.

İşte Ankara Valiliği’nden yapılan açıklama:

“Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat! Bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışlar ilimiz genelinde yerel olarak kuvvetli. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olalım”