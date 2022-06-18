Ankara Valiliği’nden uyarı

Ankara Valiliği, kentte beklenen kuvvetli yağış ve yaşanabilecek olumsuzluklarla ilgili vatandaşları uyardı.

Ankara’da günlerdir süren sağanak bugün de devam edecek. Ankara Valiliği, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara’da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği, Meteoroloji’nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yarın öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak yağışların güney ve batı ilçelerde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”