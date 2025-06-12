Ankara Valisi Şahin, Gençlerbirliği’ni Tebrik Etti

VALİ ŞAHİN’DEN GENÇLERBİRLİĞİNE TEBRİK ZİYARETİ

Ankara Valisi Vasip Şahin, Süper Lig’e yükselen Gençlerbirliği’ni tebrik etmek amacıyla kulüp başkanı Osman Sungur’u ziyaret etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ndeki ziyarete Şahin’in vali yardımcıları Namık Kemal Nazlı ve Cem Afşin Akbay da katıldı.

GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER

Ziyarette, Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Selvi ve Canpolat Aras, Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün ile Gençlerbirliği Spor Lisesi Okul Müdürü Cenk Çakır da hazır bulundu. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur, Ankara Valisi Vasip Şahin ve vali yardımcılarına kulüp forması hediye etti. Şahin de Sungur’a özel üretim cam tabak hediye etti.

TESİSLERİN GEZİLMESİ

Ankara Valisi Vasip Şahin ve beraberindeki heyet, daha sonra Kulüp Başkanı Sungur ve kulüp yöneticilerinin eşliğinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’ni gezdi. Bu ziyareti, kulübün Süper Lig’deki başarısını kutlama amacıyla yapılması, Gençlerbirliği için önemli bir anı oluşturdu.