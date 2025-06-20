Ankara Valisi Şahin, Öğrencilere Başarı Diledi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Keçiören Kocatepe İlkokulu’nda gerçekleştirilen karne dağıtım törenine katıldı. Öğrencilere karnelerini verdikten sonra bir konuşma yapan Vali Şahin, tüm öğrencilere başarı diledi. Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının sona erdiğini ifade eden Şahin, “Ankara’da toplam 3 bin 343 okulumuzda 81 bin öğretmenimizle 1 milyon 120 bin öğrencimize eğitim öğretim hizmeti verdik. Tüm öğrencilerimize şimdiden önümüzdeki yıllar için başarı diliyorum.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Öğrencilerin kararlı ve yoğun bir eğitim süreci geçirdiğini ve yeni bilgi ve tecrübeler edindiğini belirten Şahin, “Öncelikle öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. 81 bin öğretmenimiz, gece gündüz demeden fedakarca, öğrencilerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Velilerimize de teşekkür ediyorum, evlatları için her türlü fedakarlığı ve özveriyi göze alarak çocuklarını desteklediler.” dedi.

EĞİTİMDE DEĞERLERİ VURGULADI

Velilerin öğrencileri sadece karnelerine göre değerlendirmemeleri gerektiğinin altını çizen Şahin, şu ifadeleri kullandı: “Bizim eğitimdeki en büyük amacımız, çocuklarımızı geleceğe iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hazırlamak. Onları milli, manevi, ülkemizin zenginliğini oluşturan değerler ile buluşturmak ve bu şekilde yetiştirmektir. Ölçülebilir akademik başarı hiç kuşkusuz önemlidir. Ancak, geleceğimizi şekillendirecek evlatlarımızı kendi değerlerimizle, bu toprağın değerleriyle yetiştirmezsek, yarın bu çocuklar başkalarının hizmetine, başkalarının menfaatine çalışıyor olurlar.”

YAZ TATİLİNDE KİTAP OKUMA TAVSİYESİ

Öğrencilere yaz tatilinde bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Vali Şahin, ilgi duydukları kitaplar, hikaye, roman ve bilgilendirici içeriklerle kendilerini geliştirmelerini önerdi. Öğretmenlerden gelecek eğitim ve öğretim yılı için daha verimli çalışmalar yapılabilmesi adına valiliğe öneri ve tekliflerde bulunmalarını isteyen Vali Şahin, milli eğitim müdürleri, öğretmen ve idarecilere de teşekkür etti.