Ankara Ve Alanya’da Aranan Şahıs, ISPARTA’da Yakalandı

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçları nedeniyle 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan bir bireyi yakaladı. Emniyet güçleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, bu şahsın çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden kesinleşmiş cezası olduğunu belirledi.

ANKARA VE ALANYA’DA ARANIYORDU

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelinin Ankara ve Alanya adli makamlarınca arandığı tespit edildi. Isparta’da yakalanan kişi, adli süreçlerin başlatılması için gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.