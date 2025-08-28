Haberler

Ankara Ve Alanya’da Aranan Şahıs, ISPARTA’da Yakalandı

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık suçları nedeniyle 10 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan bir bireyi yakaladı. Emniyet güçleri, gerçekleştirdikleri çalışma sonucunda, bu şahsın çeşitli dolandırıcılık eylemlerinden kesinleşmiş cezası olduğunu belirledi.

ANKARA VE ALANYA’DA ARANIYORDU

Yapılan araştırmalar neticesinde, şüphelinin Ankara ve Alanya adli makamlarınca arandığı tespit edildi. Isparta’da yakalanan kişi, adli süreçlerin başlatılması için gerekli işlemler yapılmak üzere ilgili birimlere teslim edildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Seyyar Satıcı Kadına Çarparak Kaçtı

Beyoğlu'nda bir seyyar satıcı, kadının domatesin kilosunu az verdikçe tartışma çıkardı ve ardından kadının aracına çarparak kaçtı. Güvenlik kameraları olayı kaydetti.
Haberler

Taha Akgül’ün Dedesinin Cenaze Töreni Yapıldı

Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül, Sivas'ta cenaze töreniyle defnedildi. Törene Akgül’ün ailesi ve spor dünyasından birçok kişi katıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.