Ankara Ve İstanbul’da Gerginlik Yükseliyor

ABB BAŞKANI MANSUR YAVAŞ’IN KONUŞMASI VE TARTIŞMALAR

Mansur Yavaş’ın Saraçhane’de gerçekleştirdiği konuşmanın ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor. Şırnak’taki Nevruz kutlamalarında görevli olan bir polis memurunun, alan içerisindeki çocuklara pamuk şeker dağıttığı anların detayları gün yüzüne çıktı. İstanbul Saraçhane’de, Ekrem İmamoğlu destekçisi kalabalığa hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, “Dün Doğu’da bir yerde bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken, o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken buradaki müdahaleyi doğru bulmuyorum. Emniyet güçlerinden buradaki gençlere de pamuk şekeri ikram etmelerini bekliyoruz.” şeklinde açıklama yaptı. Yavaş’ın bu ifadeleri, yeni tartışmaların başlamasına sebep oldu.

PARTİLER ARASINDA TEPKİLER

Yavaş’a yönelik tepkiler de artmaya başladı. Van Barosu, Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu. Buna ek olarak, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Yavaş’ın konuşmasına ilişkin X hesabından görüntü paylaşarak “Faşo” ifadelerini kullandı. Yavaş’ın bu açıklamaları, aynı meydanda bir gün sonra konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel’in de dikkatini çekti. Özel, “Her kim söylediği bir sözle birini kırdıysa helallik istemek partinin Genel Başkanı adına bendendir. Bütün Kürt kardeşlerimin nevruzunu bir kez daha kutluyorum.” dedi.

Olayların gerilimini artıran bir diğer önemli gelişme ise Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Felat Bozarslan’dan geldi. Bozarslan, X hesabından “Pamuk şeker” konusuyla ilgili bir paylaşım yaparak durumu açıkladı.

OLDUKÇA MUTLU BİR GÜN

Bozarslan, Mansur Yavaş’ın önemli bir konu haline getirdiği pamuk şekeri olayıyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Olay emniyetin organizasyonu değil, tamamen spontane gelişen bir durum. Cizre’de Nevruz kutlamasında görevli bir polis memuru engelli olan pamuk şekeri satıcısını görüyor. Polis memuru, engelli kardeşimizin daha fazla yorulmaması için pamuk şekerlerin hepsini satın alıyor ve oradaki çocuklara dağıtıyor. Engelli pamuk şekeri satıcısı mutlu. Pamuk şekerini alan çocuklar da mutlu. Burada tek mutsuz olan Mansur Yavaş. Niye? İstiyorlar ki, 90’lardaki gibi kar maskeli karanlık tipler Cizre sokaklarını çocuklarımız için cehenneme çevirsin.” şeklinde açıklama yaptı.