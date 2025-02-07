Ankara ve İstanbul’da Sahte İçki Felaketi

SAHTE İÇKİDEN ÖLÜMLER ARTIYOR

Sahte içki kullanımı nedeniyle ölümler artarken, Ankara Valisi Vasip Şahin, şehirde son zamanlarda 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin hala hastanelerde yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtiyor.

ANKARA’DA SON İKİ HAFTADA CAN KAYBI

Vali Şahin, 33 can kaybının 12’sinin son iki hafta içinde gerçekleştiğini kaydediyor. Bu güçlü mücadele sürecinde sahte içki sebebiyle işlem yapılan 32 kişiden 13’ünün tutuklandığı öğrenildi. Vali, yaklaşık 102 ton etil ve metil alkolün ele geçirildiğini ve bunun 62 tonunun Düzce ve Konya’dan, yaklaşık 40 tonunun ise il sınırları içinde elde edildiğini ifade ediyor. Şahin, “Sahte alkol kullanımına bağlı olarak 33 vatandaşımız vefat etmiştir. Şu anda halihazırda 20 kişi de hastanelerimizde yoğun bakımda tedavi altındadır,” diyor.

İSTANBUL’DA SAHTE İÇKİDEN 70 ÖLÜM

Sahte içki, İstanbul’da da kayıplara neden oluyor. Büyükşehirde 14 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında sahte içki nedeniyle 70 kişinin hayatını kaybettiği, 150’den fazla kişinin de hastaneye başvurduğu öğreniliyor. İstanbul Valisi Davut Gül, sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 kişinin yakalandığını, 11’inin tutuklandığını ve 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkolün ele geçirildiğini aktarıyor.

İKİ İLDE 40 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Ankara ve İstanbul’da sahte içki nedeniyle toplam 40 kişi yoğun bakımda tedavi görüyor.

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlar, sahte içkinin yalnızca kokusundan ya da tadından anlaşılmadığını, açık gelen şişelerden şüphelenilmesi gerektiğini vurguluyor. Gerçek alkol belirli bir fiyat aralığına sahiptir ve normalden çok daha ucuz olan ürünlere dikkat edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ambalaj ve etiket de önemli; sahte içkilerin etiketlerinde genellikle orijinal ürünlere göre farklılıklar bulunabiliyor. Türkiye’de satılan alkollü içeceklerde TAPDK bandrolü şarttır; bandrolün olmaması ya da sahte görünmesi bir uyarı işareti olabilir.

GİB UYGULAMASIYLA AYIRT ETMEK MÜMKÜN

GİB’in mobil uygulamasındaki bondrollü ürün izleme sistemi sayesinde alkolün sahte olup olmadığı anlaşılabiliyor. Şişe üzerindeki barkodu telefonla okutmak yeterli. Sahte içki; içki üretiminde etil alkol yerine metil alkol kullanılmasına deniyor.

METİL ALKOL ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Daha ucuz olan sahte içkilerin tüketiminin sonuçları ağır olabiliyor. Metil alkol yüksek toksisiteye sahip ve 30 mililitre kadar bir hacim, ölüme yol açabiliyor. İlk belirtiler arasında bilinçsiz hareketler, baş dönmesi ve uyku hali görülüyor. Sahte içki tüketenlerde görme kaybı gibi sorunlar ortaya çıkıyor ve semptomlar başlangıçta gözlemlenmiyor.

ÖLÜME VARAN SONUÇLAR

Eğer tedavi edilmezse ya da geç kalınırsa, bu tür zehirlenmeler ölümlere kadar gidebiliyor. Bu yüzden metil alkol zehirlenmesi acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur ve maruziyetten kaçınılması büyük önem taşıyor.