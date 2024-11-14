Ankara ve İstanbul’da Usulsüz Harcama İncelemesi

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN İNCELEME

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yüksek tutarlı konser harcamaları üzerine inceleme başlattı ve bu süreçte İçişleri Bakanlığı’ndan izin talep etti. Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile ilgili bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığına dair iddialar üzerine resen soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB tarafından düzenlenen konserlerle ilgili gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçti. İlgili ihbarları değerlendirerek, Memurların Yargılanması Hakkında Kanun çerçevesinde İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’na müzekkere yazıldı.

MANSUR YAVAŞ’TAN TEPKİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konser harcamaları konusunda başlattığı inceleme ile ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Yavaş, “11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ile ilgili bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapıldığı iddiaları sonrası harekete geçti. Söz konusu iddialar üzerine, Başsavcılık kamu zararına yol açılıp açılmadığını tespit etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli şekilde resen soruşturma başlattı.