Ankara ve İstanbul’un Medea Oyunu

ORTAK YAPIM OYUNUNUN GÖSTERİMİ

Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrolarının iş birliğiyle sahnelenen “Medea Material” oyunu, Samsun’da sanatseverlerle buluştu. Ünlü avangart tiyatro yazarı ve yönetmeni Heiner Müller’in 1982’de kaleme aldığı, üç bölümden oluşan bu eser, Türkçe olarak Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

MÜHENDİSLİK VE YARATICILIK

Yazar, Berlin Duvarı yıkılmadan önce insanlığın karşı karşıya kaldığı küresel tehlikeleri ve yaşadığı travmaları sahneye yansıtan bu eseriyle dikkat çekiyor. Oyunun yönetmenliğini Ayşe Emel Mesci gerçekleştirirken, çevirisini Hilal Ceylan yapıyor. Dekor tasarımı Murat Gülmez, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Yakup Çartık, sinevizyon mapping tasarımı Can Akyürek ve dramaturji Ali Berktay tarafından hazırlandı.

PERFORMANS VE BAŞROL

Şu anda sahnelenen oyunda, Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan başrolü üstleniyor. Ona, Erdi Erciyas, Furkan Şahin, Melis Özpaça, Kürşat Kurnaz, Aleyna Güreli, Berfin Batır, Elif Demir, Nazlı İnan, Serenay Sorgeç ve Sevtap Aktekin eşlik ediyor. Tek perdeden oluşan bu oyun, izleyicilerden ilgi görüyor ve yarın 20.00’de tekrar sahnelenmesi planlanıyor.