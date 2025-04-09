Ankara’ya Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji, Ankara’da kar yağışı olacağını duyurdu. Bu durum, öğrencilere yarın yani 10 Nisan’da okulların tatil olup olmayacağı sorusunu düşündürüyor. İşte, 10 Nisan Perşembe gününde Ankara’daki hava durumu hakkında detaylar. Bugün Ankara’daki hava koşulları nasıl olacak? İç Anadolu’nun doğusunda meydana gelecek kuvvetli yağışlar için dikkatli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK

Son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışların başlaması bekleniyor. Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olması, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi söz konusu. Perşembe (10.04.2025) günü ise Niğde il genelinde, Kayseri ve Sivas’ın güney ve doğusunda yer yer 5-20 cm arasında kar yağışı görülecek. Sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.