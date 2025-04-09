Haberler

Ankara’ya Kar Yağışı Uyarısı Yapıldı

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji, Ankara’da kar yağışı olacağını duyurdu. Bu durum, öğrencilere yarın yani 10 Nisan’da okulların tatil olup olmayacağı sorusunu düşündürüyor. İşte, 10 Nisan Perşembe gününde Ankara’daki hava durumu hakkında detaylar. Bugün Ankara’daki hava koşulları nasıl olacak? İç Anadolu’nun doğusunda meydana gelecek kuvvetli yağışlar için dikkatli olunması gerekiyor.

İÇ ANADOLU’DA YAĞIŞLAR BAŞLAYACAK

Son değerlendirmelere göre, İç Anadolu’nun doğusunda yarın öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışların başlaması bekleniyor. Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağışlar olması, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi söz konusu. Perşembe (10.04.2025) günü ise Niğde il genelinde, Kayseri ve Sivas’ın güney ve doğusunda yer yer 5-20 cm arasında kar yağışı görülecek. Sel, su baskını, buzlanma ve don olaylarına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖNEMLİ

Haberler

Ankara’da elektrik kesintileri yaşanacak

10 Nisan'da Ankara'nın Keçiören, Çankaya, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin ne kadar süreceği ve tekrar ne zaman başlayacağı merak ediliyor.
Haberler

Kar Yağışı İçin Uyarı Geldi!

Konya'da meteorolojinin kar yağışı uyarısı sonrasında akşam saatlerinde kar yağmaya başladı. Soğuk hava, dışarıda olanlar için zorluk yarattı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.