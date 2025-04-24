Ankara’ya Süper Hücre Yağmur Getirdi

ANADOLU’NUN BAŞKENTİ İKİ DAKİKADA DEĞİŞTİ

Ankara, akşam saatlerine doğru yoğun bir gök gürültülü sağanak yağış ile karşılaştı. Bu durum, yolları göle dönüştürdü ve vatandaşlar otobüs durakları ve kapalı alanlara sığındı. Özellikle sürücüler, bu ani yağış sebebiyle zor anlar yaşadı.

BAŞKAN’DAN UYARI

Yağışın etkisi Batıkent bölgesinde daha belirgin hale geldi. Belediye ekipleri, yolların suyun tahliyesi için çalışmalara başladı. Trafik ekipleri ise güzergah boyunca sürücüleri sürekli olarak uyardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabında “Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir.” diye paylaşımda bulundu. Okulların tatil durumuna dair ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SÜPER HÜCRE FIRTINASI NEDİR?

Süper hücreli fırtınalar, rüzgârın hızı ve yönünün yüksekliğe bağlı olarak değiştiği oldukça karmaşık hava olaylarıdır. Bu olaylar, kuvvetli bir şekilde dönen yukarı yönlü sıcak hava akımına neden olurken mezosiklon adı veriliyor. Aşağı yönlü hava akımı da soğuk havayı meydana getiriyor. Ancak her mezosiklonun fırtına oluşturmaması dikkat çekici bir durum. Bu tür fırtınalar, zaman zaman tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor ve hortumlar, büyük boyutlu dolu, aşağı yönlü hava patlamaları ya da şiddetli yağmurlara sebep olabiliyor. Süper hücreli fırtınaların genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybettiği göz önünde bulundurulmalı.

UYARI VE TEDBİR

Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yerel kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Bu tarz olumsuz hava koşulları ile karşılaşan vatandaşların dikkatli olması önem taşıyor.