Ankara’ya Taşınan Aile Köpek Saldırısından Kurtuldu

ÇOCUK KÖPEK SALDIRISINA UĞRADI

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, annesiyle evine dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki depremzede kız çocuğu, yoldan geçen sürücülerin müdahalesiyle yara almadan kurtuldu. Başarıyla kaçmayı başaran Cinkara, yaşadığı olayı anlatırken, “Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı” dedi. Olay, Yenimahalle’nin Ragıp Tüzün Caddesi’nde meydana geldi. Annesiyle birlikte eve dönen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Esila Buğlem Cinkara, toplamda 5 köpeğin saldırısına uğradı.

ANNE KORKUSUNU PAYLAŞTI

Esila, köpeklerden kaçmayı başarırken, o sırada yoldan geçen sürücülerin köpeklerin üzerine araçlarını sürmesiyle kurtuldu. 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatay’dan Ankara’ya taşınmak zorunda kaldıklarını belirten anne Belkıs Cinkara, “Çevredeki başıboş köpeklerden korkuyoruz, bu korkuyla rahat hareket edemiyoruz” dedi.

ESİLA OLAYI ANLATTI

Olay anını canlı bir şekilde hatırlatan Esila Buğlem Cinkara, “Dün evimize gidiyorduk. Karşıya geçmek istedim. O an köpekler bana saldırdı. Çığlıklarla annemin yanına gittim. Çok korktum. Kötü hissettim. İstemediğim halde köpeklerin başka yere gitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

ANNE ÇÖZÜM ÇAĞRISI YAPTI

Belkıs Cinkara, duruma çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. “Çocuğum o an kurtulamayabilirdi. Bu sorunun çözülmesini istiyorum. Sürüler halinde köpeklerin gezdiği bir yerde yaşamak istemiyorum. Bu korku ile burada yaşamayı düşünmüyorum” diyerek yaşadıkları endişeyi ifade etti.

DEPRESYON VE KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ

Anne Cinkara, “Depremde ölümden kurtulduk ama burada köpek saldırısıyla ölümün eşiğine gelmek çok acıydı. Yeni bir düzen kurma umuduyla buraya geldik ama akşamları aynı korkuları yaşıyoruz. Tek isteğim buna bir çözüm bulunsun” diye konuştu.