Ankara’ya Yeni Raylı Hat Ekleniyor

ANKARA’YA YENİ RAYLI SİSTEM HATTI EKLENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İl Başkanı Hakan Han Özcan’ın katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında, Ankara’nın raylı sistem ağına 60,3 kilometrelik yeni hat eklenmesi planlandığı bildirildi. AK Parti Ankara İl Başkanlığı’nın düzenlediği toplantıda, başkent için önemli yatırımlar gündeme geldi. Toplantıda, Havalimanı Metro Hattı projesinin 2025 yılında tamamlanacağı ve 2026’da ihalesinin yapılacağı bilgisi verildi. Yeni projelerle birlikte Ankara’nın raylı sistem altyapısının yüzde 75 oranında artırılması ve başkentin toplu ulaşımında devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşanması hedefleniyor.

YATIRIMLARLA RAYLI SİSTEM GELİŞİYOR

Bakanlık, şimdiye kadar Ankara’da 80,5 kilometrelik raylı sistem hattını hizmete sunmuş durumda. Devam eden etüt çalışmaları sayesinde toplam 60,3 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattı da hayata geçirilecek. Uygulanan projeler, başkentin raylı sistem altyapısını önemli ölçüde güçlendirerek, ulaşım sisteminin daha modern, hızlı ve konforlu olmasına katkı sağlayacak.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda; Ankara’mıza kazandırılacak projeleri, yatırımları ve hizmetleri değerlendirdik. Özellikle Esenboğa Havalimanı Metro Hattı için 2025 yılı bitmeden projenin tamamlanmasını, 2026’da ihalesinin yapılmasını ve ilk kazmanın vurulmasını hedefliyoruz. Ankara’mızı her alanda daha ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Değerli katkıları ve destekleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

