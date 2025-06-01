(ANKARA) – Yargı Paketi, Cezasızlık Algısını Kaldıracak

DÜZENLEMELEYLE CEZASIZLIK ALGISI KALKIYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonunda bu sabah kabul edilen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, “Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak” ifadelerini kullandı. 10. Yargı Paketi çerçevesinde hazırlanan bu teklifin, hem infaz sisteminde hem de toplumsal hayatın birçok yönünde değişiklikler içerdiğini belirten Tunç, toplamda 30 maddeden oluşarak 10 farklı kanunda değişiklik öngördüğünü kaydetti.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE YENİ BİR DÜZEN GETİRİLİYOR

Yenilikler kapsamında, hükümlüler aldıkları ceza 2 yılın altında olsa bile, ceza infaz kurumunda geçirdiği sürenin en az 1/10’unu tamamladıktan sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Bu durum, cezanın caydırıcılığını artırırken infazın amaca uygun bir şekilde gerçekleşmesini sağlayacak. Ayrıca, hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanan mahkumların da rehabilite edilerek topluma kazandırılması hedefleniyor. Bu kişiler, süreli hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanma hakkına sahip olacak.

10. Yargı Paketi’yle birlikte, insan odaklı bir infaz anlayışı benimsenecek. Özel infaz usullerinin kapsamı genişletilirken, ceza süreleri de belirli durumlarda artırılacak. Hapis cezasına mahkum olan 80 yaşını doldurmuş bireyler için konutta infaz uygulaması yaygınlaştırılacak. Ayrıca, doğum yapmış kadın hükümlülerin cezalarını konutta çekmesine de imkan tanınacak.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM ODAKLI YENİ DÜZENLEMELER

Çocuk hükümlülerin durumu da göz önünde bulundurularak, ceza infaz sisteminde değişiklikler yapılacak. 3 yıl veya daha az hapis cezası alan çocuk hükümlüler için cezalar, doğrudan çocuk eğitim evlerinde infaz edilecek. Bu yaklaşım, çocukların rehabilitasyonuna yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TRAFFİK GÜVENLİĞİNE YENİ YASALAR

10. Yargı Paketi ile trafik düzenini bozan eylemlere karşı daha etkin önlemler getirilecek. Trafikte yol kesme eylemi müstakil bir suç olarak tanımlanacak ve bu suçu işleyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alacak. Alkol veya uyuşturucu etkisi altındayken araç kullananlara verilen hapis cezasının alt sınırı artırılacak.

ŞİDDETE KARŞI DAHA SERT CEZALAR

Vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarında hapis cezası oranları, yüzde 50 artırılacak. Ayrıca, tehdit suçlarına karşı da etkin bir mücadele yürütülmesi hedeflenirken, bu suçun işlenmesi halinde ceza süreleri artırılacak.

DİJİTAL HAKLARIN KORUNMASI

10. Yargı Paketi ile kişilik haklarının dijital alanda korunmasına yönelik düzenlemeler de içeriyor. İnternet üzerinden kişilerin haklarına saldırı durumlarında, sulh ceza hakimleri tarafından hızlı bir şekilde içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi mümkün olacak.

NOTERLİKTE YENİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Noterlik Kanununda yapılacak disiplin düzenlemeleri, belirlilik ve öngörülebilirlik çerçevesinde açıkça tanımlanacak. TBMM Adalet Komisyonunda geçen bu yargı paketi, TBMM Genel Kurulundan da kabul edilmesi bekleniyor. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanlığı liderliğinde sürdürülen adalet sistemi çalışmalarının toplumun adalete güvenini artıracağını vurguladı.