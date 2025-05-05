(ANKARA) – Yaşar Güler Umman Genelkurmay Başkanı’nı Kabul Etti

UMMAN GENELKURMAY BAŞKANI’NIN ZİYARETİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi’yi kabul etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, “Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Umman Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Al-Raisi’yi kabul etti.”

KABULDE YER ALAN İSİMLER

Kabul sırasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da bulunuyor. Gerçekleşen bu buluşma, Türkiye ve Umman arasındaki askeri işbirliğini ilerletme adına önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.