(ANKARA) – Yavuz Ağıralioğlu Tepki Gösterdi

TEPKİ YANITLARI

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın korucularla ilgili sözlerine sert bir yanıt verdi. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korucuların ve güvenlik güçlerinin 41 yıl boyunca terörsüz bir Türkiye için verdikleri mücadeleyi vurguladı.

KORUCULARIN ÖNEMİ

Ağıralioğlu, “Devlet ve millet varlığımızın devamı ve terörsüz Türkiye ideali için 41 yıldır cansiperane mücadele eden, şehitler veren, gazi olan korucularımız, güvenlik güçlerimiz gibi devletin namusudur.” diyerek korucuların devletin güvencesi olduğunu belirtti. Ayrıca, hiçbir mücadelenin namus üzerinden şekillenmeyeceğini ifade etti.

DEVLETİN BİRLİĞİ

Ağıralioğlu, “Devlet, kendi varlığı için bedel ödemiş kimseyi sahipsiz bırakamaz! Devletin gücü, 41 yıl boyunca terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi yolunda mücadele eden korucuların sopasıdır.” şeklinde sözlerini sürdürerek, korucuların önemine dikkat çekti. Bu açıklamalarıyla, devletin birliğine vurgu yapan Ağıralioğlu, hassas bir konu olduğunu hatırlattı.